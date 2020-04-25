وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تتجاوز 200 ألف شخص

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:39 25/04/2020 حدث بتاريخ: 21:41 25/04/2020

تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في العالم 200 ألف شخص اليوم السبت ومن المتوقع وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى ثلاثة ملايين في غضون الأيام المقبلة، وفقا لإحصاء رويترز.

وسجلت الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا أكثر من نصف عدد الوفيات في أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 52400 حالة وفاة حتى صباح اليوم السبت، بينما سجلت كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وفاة ما بين 22 ألفا إلى 26 ألف شخص.

وأُعلن عن أول وفاة مرتبطة بالفيروس في العاشر من يناير كانون الثاني بمدينة ووهان الصينية. واستغرق الأمر 91 يوما لتجاوز عدد الوفيات حاجز مئة ألف شخص و16 يوما أخرى للوصول إلى 200 ألف شخص وفقا لإحصاء رويترز الذي اعتمد على تقارير حكومية رسمية.

وسجلت بلجيكا أكبر عدد للوفيات نسبة إلى عدد السكان بست وفيات لكل عشرة آلاف فرد مقابل 4.9 حالة وفاة في إسبانيا و1.6 في الولايات المتحدة.

وزاد معدل الوفيات على مستوى العالم بنسبة 3 إلى 4 بالمئة يوميا خلال الأيام العشرة الماضية رغم أن المعدل تباطأ منذ بداية الشهر.