رسالة من أردوغان إلى بطريرك الأرمن في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:26 25/04/2020 حدث بتاريخ: 14:27 25/04/2020

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، على أن بلاده "لم ولن تسمح بتهميش أي مواطن ومعاملته بشكل مختلف بسبب معتقده وهويته".

وقال بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن أردوغان أكد في رسالة بعثها إلى بطريرك الأرمن في تركيا إسحق مشعليان، على قوة التضامن بين مواطني تركيا في هذه الأيام العصيبة التي يعيشها العالم أجمع.

وأفاد أردوغان: "نستذكر بإجلال الأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في الظروف القاسية للحرب العالمية الأولى، التي تسببت بمعاناة كبيرة لشعوب العالم".

وأضاف: "وأقدم التعازي الخالصة لأحفادهم، وأترحم على أرواح جميع المواطنين العثمانيين الذين فقدوا حياتهم في هذه الفترة المؤلمة"، وفقا للمصدر نفسه.

وتابع: "نعلم جميعا الجهات التي تحاول نبش التاريخ لإغراء العداوة والبغضاء، متجاهلة وحدتنا التي ولدت من قلب الأناضول".

وأردف: "عدم إتاحتنا الفرصة لذوي النوايا الفاسدة وسعينا لمستقبل نتمتع فيه بالازدهار والأمان والوحدة، يعتبر من أهم غاياتنا".

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.