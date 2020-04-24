ترامب: أمريكا سترسل أجهزة تنفس صناعي لعدة دول لدعم التصدي لفيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:46 24/04/2020 حدث بتاريخ: 21:47 24/04/2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة على تويتر إن الولايات المتحدة سترسل أجهزة تنفس صناعي إلى إندونيسيا والإكوادور وهندوراس والسلفادور لدعمها في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وكتب ترامب يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع لينين مورينو رئيس الإكوادور وقال "سنرسل إليهم أجهزة تنفس صناعي يحتاجون إليها بشدة، والتي قمنا في الآونة الأخيرة بتصنيع الكثير منها، وسنساعدهم بطرق أخرى. إنهم يكافحون بشدة ضد فيروس كورونا".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستساعد خوان أورلاندو هرنانديز رئيس هندوراس "في طلبه الحصول على أجهزة تنفس صناعي وأدوات اختبار".

وقال الرئيس الأمريكي أيضا على موقع التواصل الاجتماعي "تحدثت للتو مع صديقي الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. طلب أجهزة تنفس صناعي، وسوف نقدمها. يوجد تعاون كبير بيننا".

كما سترسل الولايات المتحدة أجهزة تنفس صناعي، والتي تساعد ضحايا فيروس كورونا، إلى السلفادور.

وفي تغريداته التي أعلن فيها عن المساعدات، أشاد ترامب بجهود دول أمريكا اللاتينية في مساعدة بلاده في كبح الهجرة غير الشرعية.