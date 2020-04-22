كوفيد-19 سجل أولى ضحاياه في الولايات المتحدة قبل أسابيع من أول وفاة رسمية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:56 22/04/2020 حدث بتاريخ: 17:39 22/04/2020

أعلن الطبيب الشرعي في مقاطعة سانتا كلارا أن شخصين توفيا في كاليفورنيا في أوائل ومنتصف شباط/فبراير كانا أول ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وذلك قبل أسابيع من الوفاة الأولى المسجلة رسميا حتى الآن.

وقال في بيان إن تشريح الشخصين اللذين توفيا في منزلهما في 6 و17 شباط/فبراير، أدى إلى الاستنتاج بأن وفاتهما كان سببها كوفيد-19 بعد تلقيه تأكيد مراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة.

قبل ذلك كانت أول وفاة رسمية بكورونا المستجد مسجلة في 26 شباط/فبراير، في ولاية واشنطن.

وأضاف الطبيب الشرعي أن وفاة أخرى نسبت إلى فيروس كورونا في مقاطعة سانتا كلارا أيضاً في 6 آذار/مارس. وشرح أن "هؤلاء الثلاثة ماتوا في منازلهم في الوقت الذي كان لدينا عدد قليل من اختبارات الكشف وفقط عبر مركز مكافحة الأمراض".

وقال إن اختبارات الكشف كانت تُجرى فقط على من يعانون من أعراض معينة وعادوا مؤخراً من الخارج.

وأضاف المسؤول أنه يتوقع تسجيل المزيد من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 التي مرت دون دون أن يلاحظها أحد في مقاطعة سانتا كلارا.

أفادت دراسة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا أن عدد الإصابات في مقاطعة سانتا كلارا هي 50 مرة على الأقل أكبر مما أعلن عنه رسمياً. نشرت الدراسة هذا الأسبوع واستندت إلى فحوص دم أجريت على أكثر من 3000 متطوع.

الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 إذ سجلت 44845 وفاة حتى الثلاثاء وفق جامعة جونز هوبكنز، فيما تم تشخيص أكثر من 820 ألف إصابة في جميع أنحاء البلاد.