ترامب يطالب بخطة لإتاحة أموال لصناعة النفط والغاز الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:53 21/04/2020 حدث بتاريخ: 17:42 21/04/2020

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الاتحادية اليوم الثلاثاء بإيجاد سبل لإتاحة أموال لصناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من انهيار أسعار عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في تاريخها مع انزلاقها إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى على الإطلاق.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة. أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لصوغ خطة ستتيح أموالا حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل!".