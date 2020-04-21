رئيس الوزراء الإيطالي: إيطاليا تتوقع تخفيف إجراءات الاغلاق ابتداء من 4 مايو المقبل

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:37 21/04/2020 حدث بتاريخ: 15:09 21/04/2020

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في منشور على صفحته على موقع فيسبوك إن إيطاليا سوف تعرض خطة هذا الأسبوع لتخفيف إجراءات الاغلاق ابتداء من الرابع من آيار/مايو المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كونتي قال إنه وفقا " لتوقع مقبول" سوف يتم تطبيق برنامج مفصل لإعادة تشغيل الاقتصاد ابتداء من الرابع من آيار/مايو المقبل.

وأوضح كونتي أن مجلس وزرائه يعمل مع عدد من الخبراء لتنسيق ما يطلق عليه" المرحلة الثانية" عندما يتعين على إيطاليا التعايش مع فيروس كورونا.

وذكر كونتي أنه سوف يتم تطبيق الخطة على مستوى عام، ولكنها سوف تأخذ في الاعتبار الاختلافات بين الأقاليم الإيطالية.