الأمم المتحدة: مقتل سائق في هجوم على سيارة لمنظمة الصحة العالمية في ميانمار

منظمة الصحة العالمية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:22 21/04/2020 حدث بتاريخ: 12:23 21/04/2020

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية تنقل عينات من مرضى لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد تعرضت لهجوم في ولاية راخين في ميانمار وقُتل سائقها.

وقال مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في منشور على حسابه على فيسبوك إنه يؤكد وفاة السيد بايي سونج وين ماونج في بلدة مينبيا في ولاية راخين.

وأضاف "الزميل بمنظمة الصحة العالمية كان يقود سيارة تحمل علامة الأمم المتحدة من سيتوي إلى يانجون تنقل عينات لفحص مرض كوفيد-19 دعما لوزارة الصحة والرياضة".

ولم يذكر المكتب من نفذ الهجوم. ونفى كل من الجيش وجماعة جيش أراكان المتمردة مسؤوليتهما عن الهجوم وتبادلا الاتهامات.