عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا يتجاوز 52 ألف حالة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:14 21/04/2020 حدث بتاريخ: 11:25 21/04/2020

قال المركز الروسي المعني بالاستجابة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء إن روسيا سجلت 5642 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 52763 حالة.

وأضاف المركز أن 51 شخصا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 456 حالة.

وبدأت أعداد الإصابات بالفيروس في روسيا في الارتفاع بحدة هذا الشهر لكنها سجلت أعدادا أقل بكثير منها في العديد من الدول الأوروبية في المراحل الأولى من التفشي.