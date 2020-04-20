المانيا تتكفل نفقة علاج أوروبيين مصابين نقلوا الى مستشفياتها

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:27 20/04/2020 حدث بتاريخ: 17:16 20/04/2020

أعلنت الحكومة الالمانية الاثنين ان بلادها ستتحمل نفقة علاج المرضى الاوروبيين المصابين بوباء كوفيد-19 والذين يخضعون للعلاج في مستشفياتها وتتطلب رعايتهم الاستعانة بجهاز التنفس الإصطناعي.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، قبل اجتماع لمجلس الوزراء حول أزمة فيروس كورونا المستجد، إن كلفة رعاية هؤلاء المرضى قد تصل إلى نحو 20 مليون يورو.

وأوضح أن "ألمانيا ستدفع تكاليف رعاية المرضى" الأوروبيين "لأن هذا هو مفهومنا للتضامن الأوروبي".

واستقبلت ألمانيا، الأقل تضررا من جيرانها بالوباء والتي لديها اسرة شاغرة في اقسام الإنعاش، مرضى أوروبيين منذ نهاية آذار/مارس، لتخفيف العبء عن الأنظمة الصحية في الدول المجاورة.

وأشار الوزير إلى أن برلين تتكفل حاليا نفقة علاج "أكثر من 200 مصاب بالفيروس" وتملك "القدرة، إذا لزم الأمر، على استيعاب المزيد".

وبين المرضى الذين دخلوا المستشفى في ألمانيا، قدم 130 شخصًا من فرنسا و 44 من إيطاليا و 55 من هولندا، بحسب ما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الاثنين.

ويأتي إعلان هذا الامر بالتزامن مع إعادة فتح غالبية المتاجر التي لا تزيد مساحتها على 800 متر مربع الاثنين، كجزء من الرفع التدريجي لتدابير الاغلاق في المانيا.

وأعلن شبان الجمعة أن فيروس كورونا المستجد بات "تحت السيطرة".

وسجلت ألمانيا حتى الإثنين 141,672 إصابة بفيروس كورونا المستجد (بزيادة 1175 حالة خلال 24 ساعة) و4404 وفيات، بحسب أخر حصيلة لمعهد روبرت كوخ.