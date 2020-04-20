ظريف في دمشق لإجراء محادثات مع كبار المسئولين السوريين

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:09 20/04/2020 حدث بتاريخ: 14:10 20/04/2020

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن مساعد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، كان في استقباله، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية والأحداث الإقليمية وآخر التطورات في سوريا بمجال مكافحة الإرهاب.

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، يوم الأحد، أن "جواد ظريف يزور دمشق الاثنين ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم لبحث أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية والحرب على الإرهاب"، وذلك حسب الوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا".

وكانت ثماني دول بينها إيران وسوريا، طلبت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ممارسة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها، التي تعيق جهود مكافحة فيروس كورونا، حسب تعبيرها.

وجاء في الرسالة، التي نشرتها البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نحضكم على المطالبة بالرفع الفوري والكامل لهذه التدابير غير القانونية والقسرية والتعسفية؛ من أجل السماح باستجابة كاملة وفعالة من جميع أعضاء المجتمع الدولي في مواجهة فيروس كورونا".