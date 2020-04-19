الشرطة الكندية تعتقل مسلحا تشتبه بأنه أطلق النار وأوقع ضحايا

سيارات تابعة للشرطة الكندية تراقب أحد الطرق السريعة أثناء البحث عن المسلح بالقرب من فورت لورنس في نوفا سكوتيا يوم الاحد

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:37 19/04/2020 حدث بتاريخ: 19:38 19/04/2020

اعتقلت الشرطة في إقليم نوفا سكوتيا الكندي المطل على المحيط الأطلسي مسلحا (51 عاما) يوم الأحد قائلة إنها تشتبه بأنه أطلق النار أكثر من مرة مما تسبب في سقوط عدة ضحايا.

وقالت الشرطة الملكية الكندية إن إطلاق النار وقع في بلدة بورتابيك الساحلية الصغيرة التي تبعد تحو 130 كيلومترا عن هاليفاكس عاصمة الإقليم.

وقالت الشرطة على تويتر ”جابرييل وورتمان المشتبه به في تحقيق مطلق نار نشط في الحجز الآن“.

ولم تخض الشرطة في التفاصيل ولم تبين ما إذا كان الضحايا مصابين أم قتلى.

وقالت الشرطة في البدء إن المشتبه به كان يقود ما بدت أنها سيارة شرطة وكان يرتدي زي الشرطة. لكنها ذكرت في وقت لاحق أنه كان يقود سيارة رياضية من طراز شيفروليه في ميلفورد التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوبا.

وإطلاق النار العشوائي نادر في كندا حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة مقارنة بالولايات المتحدة.

وفي أغسطس آب عام 2018 قتل رجل في إقليم نيو برونزويك المجاور أربعة أشخاص منهم اثنان من الشرطة في مجمع سكني.