عدد وفيات فيروس كورونا في العالم يتجاوز 160 ألفا والولايات المتحدة أكبر المتضررين

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:40 19/04/2020 حدث بتاريخ: 18:53 19/04/2020

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في العالم 160 ألف شخص منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول في الصين، حسبما جاء في آخر حصيلة نشرتها الأحد وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى مصادر رسمية. وتعتبر الولايات المتحدة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 39090 وفاة من أصل 735287 إصابة.

أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 160685 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية الأحد حتى الساعة 11:00 ت غ.

وتم تشخيص أكثر من 2334130 إصابة رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعليا إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 518900 شخص.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير/شباط هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 39090 وفاة من أصل 735287 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 66819 على الأقل.

والدول الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 23227 وفاة من أصل 175925 إصابة، ثم إسبانيا مع 20453 وفاة من أصل 195944 إصابة، وفرنسا مع 19323 وفاة من أصل 151793 إصابة، والمملكة المتحدة مع 15464 وفاة من أصل 114217 إصابة.

وسجلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في أواخر ديسمبر/كانون الأول، إجمالي 82735 إصابة (16 حالة جديدة بين السبت والأحد) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77062 شخصا.

وبلغت الوفيات في أوروبا الأحد الساعة 11:00 ت غ 101493 حالة من أصل 1153148 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 40619 وفاة (768670 إصابة) وفي آسيا 6951 وفاة (162256 إصابة) وفي الشرق الأوسط 5559 وفاة (122819 إصابة) وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي 4915 وفاة (98202 إصابة) وفي أفريقيا 1058 وفاة (21165 إصابة) وفي أوقيانيا 90 وفاة (7879 إصابة).

كما أعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة الأنباء الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.