محافظ المركزي الإيراني يحث صندوق النقد الدولي على منح بلاده تمويلا لمساعدتها في مواجهة كورونا

صندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:27 19/04/2020 حدث بتاريخ: 16:27 19/04/2020

حث محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي اليوم الأحد صندوق النقد الدولي على التصدي للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عليه، والموافقة على قروض تطالب بها الجمهورية الإسلامية من البنك منذ أسابيع لمساعدتها على مواجهة التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وكانت الجمهورية الإسلامية طلبت من صندوق النقد الدولي في السادس من آذار/مارس قروضا بخمسة مليارات دولار للمساعدة في تمويل جهودها لمكافحة الفيروس ودعم الاقتصاد المتضرر من جراء العقوبات الأمريكية. وفي 15 نيسان/أبريل أعلن مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أنه جاري التعامل مع الطلب الإيراني.

وقال همتي في إجابات مكتوبة على أسئلة أرسلتها له وكالة "بلومبرج" للأنباء :"حسبما أتذكر، فإن الولايات المتحدة ليس هي من يدير صندوق النقد الدولي، وإنما له إدارته ومجلس محافظين يشرف على العمل والتأكد من أن صندوق النقد الدولي يقوم بمهمته".

وتجاوزت الحصيلة الرسمية لكورونا في إيران 5000 آلاف وفاة و80 ألف إصابة.

وقال همتي :"لقد فقدنا الكثير من الأرواح، تماما مثلما حدث للأمريكيين والأوروبيين"، مناشدا كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي مباشرة بالقول :"حان وقت التحرك".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معارضته الشديدة لطلب إيران الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، واتهم طهران بأنها تسعى لتوفير تمويل "لأغراضها الفاسدة".