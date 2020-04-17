منظمة الصحة العالمية: الصين تعمل لعدم ترك أي حالة كورونا دون تسجيل

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 23:58 17/04/2020 حدث بتاريخ: 22:59 17/04/2020

قالت عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف في إيجاز صحفي إن مراجعة قامت بها الصين ورفعت إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا بشدة اليوم الجمعة هي "محاولة لعدم ترك أي حالة دون تسجيل".

وقالت إن السلطات الصينية عادت إلى بيانات الجنازات ودور رعاية المسنين ومستشفيات الحميات والمستشفيات الأخرى ومراكز الاحتجاز وكذلك عدد المرضى الذين توفوا في البيوت في مدينة ووهان بؤرة وباء فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى ان الصين قللت حصيلة المتوفين فيها بفيروس كورونا وأدان منظمة الصحة العالمية بسب الدعم الذس تقدمه لنهج بكين.