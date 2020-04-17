ترامب: حصيلة كوفيد-19 في الصين "أعلى بكثير" مما أعلن

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:01 17/04/2020 حدث بتاريخ: 20:11 17/04/2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن عدد الوفيات الحقيقي في الصين من جراء فيروس كوفيد-19 "أعلى بكثير"، حتى بعد صدور حصيلة جديدة تتضمن عدداً مضاعفاً من الوفيات في مدينة ووهان، حيث ظهر الوباء.

وكتب ترامب على تويتر: "أعلنت الصين للتو مضاعفة عدد وفياتهم من العدو غير المرئي. إنها أعلى بكثير من ذلك وأعلى بكثير من (وفيات) الولايات المتحدة، ليست بأي حال قريبة منها!".

في وقت سابق، قالت مدينة ووهان إن خطأ حصل في احتساب عدد الوفيات لترفع العدد فجأة بنسبة 50% بعد تزايد شكوك العالم بشأن شفافية الأرقام الصينية. وقال المسؤولون إنهم أضافوا 1290 وفاة إلى حصيلة المدينة التي سجلت فيها معظم الوفيات المعترف بها رسميًا في الصين من جراء فيروس كورونا المستجد.