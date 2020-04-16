عمدة عاصمة أفريقية يوزع الكونياك على الفقراء لمكافحة كورونا

بائع في نيروبي يبيع كمامات للمارة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:31 16/04/2020 حدث بتاريخ: 19:34 16/04/2020

وزع عمدة العاصمة الكينية نيروبي زجاجات مشروب كحولي على الفقراء قائلا إنه يحمي من فيروس كورونا المستجد وذلك رغم أن الشركة المصنعة للمشروب والحكومة الكينية انتقدتاه لنشره أسطورة لا أساس لها من الصحة.

ونشر مايك مبوفي سونكو، المعروف بشغفه بارتداء الحلي الذهبية كبيرة الحجم وارتجال الأغاني من نوع الراب، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع لزجاجات تحمل علامة هينيسي التجارية وسط أكياس تمتلئ بالمواد الغذائية والطحين (الدقيق) وغيرها من السلع الأساسية.



وقال سونكو الذي ألقي القبض عليه العام الماضي في مقطع فيديو وهو يرتدي قناع وجه "من واقع الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات مختلفة معنية بالصحة ... يلعب الكحول دورا رئيسيا جدا في قتل فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات".