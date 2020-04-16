إسبانيا تعلن تسجيل أكثر من 19 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:38 16/04/2020 حدث بتاريخ: 16:01 16/04/2020

أحصت إسبانيا الخميس 551 وفاة جراء وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، مسجّلةً ارتفاعا طفيفا بعدد الوفيات اليومي مقارنةً بالانخفاض المسجّل الأربعاء، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية.

في المجمل، أودى المرض بحياة 19130 شخصاً في ثالث بلد أكثر تضرراً من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا. إلا أنه يتمّ التشكيك بهذه الحصيلة أكثر فأكثر إذ إن السلطات الإقليمية في مدريد وكاتالونيا تحدثت عن آلاف الوفيات غير المسجّلة ضمن الحصيلة الوطنية.