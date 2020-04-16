الصليب الأحمر: تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط قد يكون له تداعيات مدمرة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:41 16/04/2020 حدث بتاريخ: 13:41 16/04/2020

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

وحثت اللجنة، ومقرها جنيف، في البيان الذي ذكرت فيه بالاسم سوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، السلطات في المنطقة المضطربة على الاستعداد "لتداعيات مدمرة محتملة" و"زلزال اجتماعي واقتصادي".