مسؤول أمريكي: بعض حكام الولايات يعتقدون في إمكانية إلغاء قيود كورونا أول مايو

روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في واشنطن يوم 26 فبراير 2020

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:58 15/04/2020 حدث بتاريخ: 18:58 15/04/2020

قال مسؤول كبير في مجال الصحة بالولايات المتحدة يوم الأربعاء إن حكام حوالي 20 ولاية لم يكن تأثير وباء فيروس كورونا فيها شديدا يعتقدون أنهم ربما يكونون مستعدين لبدء عملية إعادة فتح اقتصاداتهم بحلول الموعد المستهدف الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في أول مايو أيار.

وقال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها مستعدة لمساعدة تلك الولايات في عملية رفع القيود التي تهدف إلى السيطرة على انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 28000 شخص على الأقل على مستوى الولايات المتحدة.

وقال ريدفيلد في مقابلة مع برنامج (جود مورنينج أمريكا) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) ”هناك عدد من الولايات، 19 أو 20 ولاية، كان للفيروس تأثير محدود عليها حقا. لذلك أعتقد أننا سنرى بعض الولايات التي يشعر حكامها بأنهم جاهزون... نحن على استعداد لمساعدتهم أثناء رفع القيود عنها“.

ورفض حكام عدد من الولايات الأكثر تضررا في البلاد إعلان ترامب أنه وحده من يملك سلطة تحديد موعد البدء في إعادة فتح الاقتصاد والسماح للشركات التي تعمل في مجالات غير أساسية بالعمل مرة أخرى. ويتصاعد الضغط من أجل إعادة الفتح المبكر لمواجهة الانكماش الحاد للاقتصاد وفقد ملايين الوظائف.

وفي الوقت الذي قال فيه ترامب إن بعض أنحاء البلاد قد تشهد عودة الأعمال تدريجيا حتى قبل الموعد المستهدف في أول مايو أيار، أعلنت بعض المناطق الأكثر تضررا بفيروس كورونا في البلاد ارتفاعا في عدد وفيات الفيروس أمس الثلاثاء. ودعا حكام ولايات، من نيويورك إلى كاليفورنيا، إلى الحذر وأكدوا على الحاجة لإجراء فحوص كورونا على نطاق واسع قبل إلغاء إجراءات العزل العام.

وحذر خبراء الصحة، ومنهم أنتوني فاوتشي كبير مستشاري ترامب للأمراض المعدية، من أن إعادة فتح الاقتصاد على عجل قد تأتي بنتائج عكسية وشددوا على أهمية إجراء الفحوص سريعا وعلى نطاق واسع.