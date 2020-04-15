761 وفاة اضافية بفيروس كورونا في بريطانيا والحصيلة الاجمالية تناهز 13 الفا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:51 15/04/2020 حدث بتاريخ: 18:19 15/04/2020

أحصت بريطانيا الاربعاء 761 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في حصيلة تعكس تراجعا طفيفا مقارنة مع الثلاثاء (778 وفاة)، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات في البلاد الى 12 الفا و868.

وبلغ العدد الاجمالي للمصابين 98 الفا و476 في زيادة قدرها أربعة الاف و605 اصابات عن الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة.

والأرقام التي تنشرها السلطات الصحية البريطانية يوميا لا تشمل سوى مصابين بالفيروس توفوا في المستشفى وهي طريقة تتعرض لانتقادات لأنها لا تحتسب الوفيات في دور المسنين وتقلل بالتالي من الآثار الفعلي للوباء.

وبحسب أرقام نشرها الثلاثاء المكتب الوطني للإحصاء، سجلت انكلترا وويلز حتى 3 نيسان/أبريل 6235 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في حين أحصت وزارة الصحة 4093 في المستشفيات.

وفي اسكتلندا أحصى المكتب الاسكتلندي للإحصاء 962 وفاة جراء كوفيد-19 حتى 12 من الجاري ربعهم (237) في دور للمسنين وهو رقم أعلى من ال699 وفاة التي سجلتها السلطات الصحية في المستشفيات الأربعاء.