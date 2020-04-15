ماكرون: إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام هي رمز للصمود

كاتدرائية نوتردام

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:47 15/04/2020 حدث بتاريخ: 14:47 15/04/2020

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إن إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام هي "رمز لصمود شعبنا"، حيث أحيت باريس التي تخضع للإغلاق بسبب فيروس كورونا الذكرى السنوية للحريق المدمر الذي خرب الكاتدرائية العام الماضي.

وبقيت الكاتدرائية، والتي أصبحت الآن بلا سقف ولا نوافذ، في حالة سكون ومحاطة بسور على ضفة نهر السين منذ منتصف أذار/مارس، عندما أدى الإغلاق إلى إنهاء أعمال البناء.

وفقط في يوم الجمعة العظيمة التي سبقت عيد الفصح، تم السماح للمطران ميشيل أوبتيت بالدخول، مع ستة فقط من المرافقين، في مراسم قصيرة تم بثها عبر الفيديو.

وكتب أوبتيت عبر تويتر في الذكرى السنوية مكررا كلماته التي أدلى بها في اليوم التالي لنشوب الحريق قبل عام: "إن حجارتها تشهد على الأمل الذي لا يقهر والذي، من خلال عبقرية وإيمان البنائين، تم رفع هذا البناء بما فيه من زخارف من أحجار وزجاج".

وقالت عمدة باريس آن هيدالجو إن حكومة المدينة والحكومة الوطنية تعمل على إعادة فتح الساحة أمام الكاتدرائية القوطية التي تعود إلى القرن الثاني عشر للجمهور في أقرب وقت ممكن.

وكتبت هيدالجو على تويتر أن الحريق مس "القلب الجغرافي والروحي والثقافي لباريس، القلب الرمزي لبلدنا".

وأعلنت أن أكبر جرس في الكاتدرائية سوف يدق في الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) لإحياء ذكرى الحريق.