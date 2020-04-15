وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يعرب عن "أسفه العميق" لتعليق المساهمة الأميركية في منظمة الصحة

الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:34 15/04/2020 حدث بتاريخ: 13:34 15/04/2020

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "أسفه العميق" لتعليق المساهمة الأميركية في منظمة الصحة العالمية في قرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب ليل الثلاثاء الأربعاء.

وكتب بوريل في تغريدة "ليس هناك أي سبب يبرر" هذا القرار في وقت تُعتبر جهود منظمة الصحة العالمية "ضرورية أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في احتواء وتخفيف (انتشار) الوباء العالمي".

وأضاف "فقط عبر توحيد القوى يمكننا التغلب على هذه الأزمة التي لا حدود لها".