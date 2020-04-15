الإصابات بكورونا في العالم 1.97 مليون والوفيات تتجاوز 128 ألفا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:57 15/04/2020 حدث بتاريخ: 11:16 15/04/2020

أفاد إحصاء لرويترز بأنه تم تسجيل إصابة 1.97 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم بينما بلغ عدد الوفيات 128445.

وتم الإبلاغ عن الإصابات والوفيات في أكثر من 210 دول وأقاليم منذ رصد الحالة الأولى في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

ويوضح الجدول التالي أبرز الدول التي أبلغت عن وفيات أو عن مئة إصابة مؤكدة على الأقل حتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس .

الدول والأقاليم - الحالات - الوفيات

الولايات المتحدة- 606194 - 28368

إسبانيا - 172541 - 18056

إيطاليا - 162488 - 21067

فرنسا - 130253 - 15729

ألمانيا - 128474 - 3218

بريطانيا - 93873 - 12107

البر الرئيسي الصيني - 82295 - 3342

إيران - 74877 - 4683

تركيا - 65111 - 1403

بلجيكا - 31119 - 4157

هولندا - 27419 - 2945

كندا - 27063 - 903

سويسرا - 25957 - 1175

البرازيل - 25262 - 1532

روسيا - 21102 - 170