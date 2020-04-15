الإصابات بكورونا في العالم 1.97 مليون والوفيات تتجاوز 128 ألفا
أفاد إحصاء لرويترز بأنه تم تسجيل إصابة 1.97 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم بينما بلغ عدد الوفيات 128445.
وتم الإبلاغ عن الإصابات والوفيات في أكثر من 210 دول وأقاليم منذ رصد الحالة الأولى في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
ويوضح الجدول التالي أبرز الدول التي أبلغت عن وفيات أو عن مئة إصابة مؤكدة على الأقل حتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس .
الدول والأقاليم - الحالات - الوفيات
الولايات المتحدة- 606194 - 28368
إسبانيا - 172541 - 18056
إيطاليا - 162488 - 21067
فرنسا - 130253 - 15729
ألمانيا - 128474 - 3218
بريطانيا - 93873 - 12107
البر الرئيسي الصيني - 82295 - 3342
إيران - 74877 - 4683
تركيا - 65111 - 1403
بلجيكا - 31119 - 4157
هولندا - 27419 - 2945
كندا - 27063 - 903
سويسرا - 25957 - 1175
البرازيل - 25262 - 1532
روسيا - 21102 - 170