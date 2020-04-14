نصف طالبي اللجوء في ألمانيا عام 2019 من القاصرين

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:30 14/04/2020 حدث بتاريخ: 20:31 14/04/2020

تفيد بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن نحو نصف طالبي اللجوء للعام الماضي تقدم به قُصَّر أقل من 18 عاما. خبيرة خبيرة من حزب معارض حذرت من أن ارتفاع نسبة القاصرين بين طالبي اللجوء سيكون له عواقب.

إجمالي عدد طلبات اللجوء بلغ عام 2019، 142509 طلبات، من بينها 71421 طلبا تقدم به قصر دون 18 عاما.

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن إجمالي عدد طلبات اللجوء بلغ العام الماضي 142509 طلبات، من بينها 71421 طلبا تقدم به أفراد دون 18 عاما.

وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، فإن أغلب القصر (نحو 66 ألف فرد) كانوا دون 16 عاما، بينما شكل نحو خمسهم أطفال ولدوا في ألمانيا ويقل عمرهم عن عام واحد.

وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولا يلبكه، إن النسبة المرتفعة للقاصرين بين طالبي اللجوء ينبغي أن يكون لها عواقب، وقالت: "الإقامة الجبرية والمرفوضة في ملاجئ جماعية تتعارض مع مصلحة الطفل تماما. الأطفال بحاجة إلى التواصل واللعب والحركة والانطلاق، لكن أيضا إلى مأوى آمن وطعام صحي وفرص جيدة للتعليم".

وطالبت يلبكه بعدم تركيز طالبي اللجوء في أماكن إقامة جماعية، وقالت: "هذا أمر حتمي في وقت جائحة كورونا، لكن ضروري أيضا من منطلق مصلحة الطفل".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات تعتبر أن طلبات لجوء الأطفال مقدمة تلقائيا إذا كانوا قد قدموا في ألمانيا برفقة ذويهم أو لحقوا بهم أو ولدوا في ألمانيا. أما بالنسبة للقاصرين الذين ليس لهم مرافق فتتولى رعايتهم مراكز حماية الشباب في ألمانيا، والتي تقوم بتقديم طلبات اللجوء بالنيابة عنهم.

ووصل إلى ألمانيا العام الماضي 2632 لاجئا قاصرا بدون مرافق، ليشكلوا بذلك نسبة 3.7% من إجمالي طالبي اللجوء القصر في ألمانيا.