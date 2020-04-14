الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يرجىء مباريات مايو ويونيو

الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:15 14/04/2020 حدث بتاريخ: 15:15 14/04/2020

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الثلاثاء تمديد تعليق منافساته المقررة في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الماليزية كوالالمبور مقرا له "بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات، قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم تأجيل كل مبارياته ومسابقاته المقررة في أيار/مايو وحزيران/يونيو حتى اشعار آخر".

وكان الاتحاد الاسيوي قد أرجأ مبارياته المقررة في اذار/مارس ونيسان/ابريل بعد اجتماعات طوارىء عُقدت في نيودلهي، الدوحة، دبي وكوالالمبور.

واضاف الاتحاد القاري انه "سيستمر في المشاركة والتشاور مع الاتحادات المشاركة في مسابقتي الاندية، وسيستكشف جميع الخيارات الممكنة لاكمال دور المجموعات في دوري ابطال آسيا وكأس الاتحاد الاسيوي".