برلمان تركيا يقر الإفراج عن آلاف السجناء بسبب مخاوف من فيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:48 14/04/2020 حدث بتاريخ: 14:48 14/04/2020

أقر البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا، لكن البعض انتقد القانون لاستثنائه المسجونين بتهم بالإرهاب.

وقال سوريا سادي بلجيق نائب رئيس البرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51.

وسيفتح القانون الباب أمام الإفراج المؤقت عن حوالي 45 ألف سجين للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. وسيخرج السجناء من السجون تحت إشراف القضاء حتى نهاية مايو أيار ويتيح القانون لوزارة العدل إمكانية مد هذه الفترة ثلاث مرات شهرين في كل مرة كحد أقصى.

وسيتم أيضا إطلاق سراح عدد مماثل بصفة دائمة بموجب مادة أخرى في القانون تهدف إلى تخفيف التكدس في السجون.

وقال وزير العدل عبد الحميد جول يوم الاثنين إن الفحوص أكدت وجود 17 حالة إصابة بكوفيد-19 الناتج عن الفيروس بين السجناء توفي ثلاثة منهم وإن 79 فردا من العاملين في السجون أصيبوا بالمرض أيضا.

وانتقدت أحزاب معارضة وناشطون القانون لاستبعاده من سجنوا باتهامات تتعلق بالإرهاب وبينهم صحفيون وساسة ألقي القبض عليهم في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016.

ويقول أعضاء في المعارضة إن المفرج عنهم بينهم لصوص ومتربحون ومرتشون الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة.

وكانت تركيا اعتقلت الآلاف من أساتذة الجامعات والمحامين والصحفيين والموظفين العموميين ورجال الجيش قالت الحكومة إنهم أنصار الداعية فتح الله كولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب. وينفي كولن أي دور له فيها.

ويوجد في السجون أيضا عدد كبير من الناشطين والساسة الأكراد الذين تقول الدولة إن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور.

ورحبت منظمة العفو الدولية بخطوات تخفيف التكدس في السجون لكنها قالت إن القانون لا يشمل آخرين يجب النظر في الإفراج عنهم.

