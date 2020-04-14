الذهب يبلغ أعلى مستوى في 7 سنوات بفعل تنامي المخاوف الاقتصادية وتحفيز أمريكي

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:47 14/04/2020 حدث بتاريخ: 12:52 14/04/2020

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات اليوم الثلاثاء بفعل تنامي المخاوف إزاء تراجع اقتصادي أعمق وفي ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية.

وربح الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1724.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 عند 1726.85 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1772.20 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية على وجه الخصوص تدعم الذهب. والسيولة من (مجلس الاحتياطي الاتحادي) إلى جانب خلفية من انخفاض أسعار الفائدة تجعل الذهب اقتراحا أكثر جاذبية بكثير".

لكنه حذر من أنه في ظل غياب أنباء جديدة، قد يكون هناك "تراجع متوسط إذ يعيد المستثمرون والمتعاملون تكوين مراكزهم".

واتخذت العديد من الدول والبنوك المركزية تدابير مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار الأسبوع الماضي، بينما اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2231.61 دولار للأوقية. وربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.54 دولار وصعد البلاتين 2.5 بالمئة إلى 766.70 دولار.