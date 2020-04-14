مسؤول إيراني: نخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:15 14/04/2020 حدث بتاريخ: 11:15 14/04/2020

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان أن التخطيط يجري لاستئناف الزيارة إلى العتبات المقدسة في العراق وسورية، مع مراعاة الشروط الصحية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء عنه القول :"لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق وسورية، وقدمناها لهما لنشهد استئناف السفر المتبادل بين إيران وهذين البلدين في ظل التنسيق والتعاطي والتزام شروط الصحة والسلامة وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا".

يذكر أن إيفاد الزوار الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق وسورية متوقف منذ نحو شهرين بسبب تفشي ف??روس کورونا.

وتتصدر إيران دول المنطقة في أعداد حالات الإصابة والوفيات من جراء فيروس كورونا. وتم يوم أمس الإعلان في إيران عن ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4585 حالة، والإصابات إلى 73 ألفا و303 حالات. كما ارتفع عدد المتعافين إلى 45 ألفا و983 حالة.