كوريا الشمالية تطلق عدة مقذوفات يشتبه أنها صواريخ كروز قصيرة المدى

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:59 14/04/2020 حدث بتاريخ: 11:13 14/04/2020

أطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء عدة صواريخ يشتبه أنها صواريخ كروز (صواريخ جوالة) باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، كما أكد الجيش الكوري الجنوبي.

وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان "أطلقت كوريا الشمالية عدة مقذوفات نشتبه أنها صواريخ كروز قصيرة المدى".

وفي السنوات الماضية قامت كوريا الشمالية التي تمتلك السلاح الذري بعدة تجارب لصواريخ بالستية التي تطلق عاليا جدا وتسقط بسرعة فائقة على هدفها.

أما صواريخ كروز فتبقى على علو منخفض وفي بعض الاحيان على ارتفاع عدة أمتار فقط عن الارض وهو ما يجعل من الصعب رصدها.

وتتطلب أنظمة توجيه متطورة جدا من أجل بلوغ هدفها.

وقالت هيئة الاركان الكورية الجنوبية المشتركة إن "كوريا الجنوبية وأجهزة الاستخبارات الأميركية تحلل عن كثب المسائل المتعلقة" باطلاق هذه المقذوفات.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية لارغامها على وقف برامجها النووية والبالستية المحظورة.