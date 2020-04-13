ترامب: خفض انتاج النفط العالمي من شأنه أن يساعد في تعافي الصناعة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:20 13/04/2020 حدث بتاريخ: 19:20 13/04/2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تتطلع لخفض في الإنتاج قدره 20 مليون برميل يوميا، وهو رقم يبدو أنه يشمل مجموعة أوسع من المنتجين من بينهم الولايات المتحدة.

وقالت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ودولا أخرى، يوم الأحد إنها وافقت على خفض الانتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو أيار ويونيو حزيران، وذلك بعد أربعة أيام من المحادثات وفي أعقاب ضغوط من ترامب لوقف انهيار للأسعار.

وكتب ترامب على تويتر ”الرقم الذي تتطلع أوبك+ لخفضه هو 20 مليون برميل يوميا، وليس العشرة ملايين التي يجري الحديث عنها بشكل عام“.

وقالت بضع دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وكندا والنرويج والبرازيل إنها ستخفض الانتاج أيضا، فيما يرجع إلى حد كبير إلى انهيار الأسعار.

وقال ترامب ”صناعة الطاقة ستكون قوية مجددا وبأسرع كثيرا مما هو متوقع حاليا“.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن دولا في مجموعة العشرين تعهدت بخفض يبلغ حوالي 3.7 مليون برميل يوميا وإن المشتريات للاحتياطيات الاستراتيجية ستصل إلى نحو 200 مليون برميل على مدار الشهرين القادمين، وهو ما سيجعل مجمل الخفض في سوق النفط حوالي 19.5 مليون برميل يوميا.