كوريا الجنوبية سترسل أولى شحنات فحوصات كورونا إلى الولايات المتحدة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:11 13/04/2020 حدث بتاريخ: 14:25 13/04/2020

ترسل شركات كورية جنوبية الثلاثاء إلى الولايات المتحدة أولى شحنات فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لمساعدة واشنطن في مكافحة الوباء، استجابة لطلب قدمه الرئيس الاميركي دونالد ترامب كما افادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الاثنين.

وباتت الولايات المتحدة تعد أعلى عدد حالات كوفيد-19 في العالم وأكبر عدد وفيات مرتبطة بالمرض وصل الى 22 ألفا.

وكانت كوريا الجنوبية في شباط/فبراير الماضي ثاني دولة أكثر تضررا من الوباء بعد الصين لكنها تمكنت من احتواء انتشاره بفضل استراتيجية شاملة تستند على اجراء الكثير من الفحوصات.

وأجرت فحوصات على أكثر من نصف مليون شخص ما أتاح للسلطات تحديد كيفية انتشار الوباء وضبطه.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن أعلن الشهر الماضي أن ترامب طلب منه شحنة فحوصات خلال اتصال هاتفي بينهما.

وستقلع طائرة شحن أميركية الثلاثاء من مطار إنتشون الكوري الجنوبي متوجهة إلى ولاية ماريلاند الأميركية وتنقل فحوصات مصنعة من قبل شركتين محليتين كما أوردت يونهاب نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وهاتان الشركتان الكوريتان الجنوبيتان هما ضمن ثلاثة مصنعين في البلاد تلقوا في الآونة الاخيرة إذنا مسبقا طارئا من السلطات يتيح تسويق الفحوصات في الولايات المتحدة بحسب يونهاب بدون أن توضح أسماء الشركات أو الكميات المعنية.

وأكدت ناطقة باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس أن شحنات الفحوصات ستغادر الثلاثاء لكنها رفضت إعطاء المزيد من التوضيحات.

وكان المصنع الكوري الجنوبي "اس دي بيونسنسور" أعلن لوكالة فرانس برس الشهر الماضي أنه ينتج 350 ألف فحص في اليوم وأنه على وشك الانتقال إلى مليون فحص يومياً.

وسجلت كوريا الجنوبية نحو عشرة آلاف و500 حالة بكوفيد-19 وقد تماثل للشفاء نحو 70% من المرضى.