الرئيس الإسرائيلي يرفض منح جانتس مهلة إضافية لتشكيل الحكومة

رئيس الوزراء المكلف بيني جانتس

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:37 12/04/2020 حدث بتاريخ: 15:37 12/04/2020

رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلن اليوم الأحد طلب رئيس الوزراء المكلف بيني جانتس لمنحه المزيد من الوقت لتشكيل الحكومة، وذلك مع انتهاء المهلة المتاحة لذلك يوم غد الاثنين.

وكان جانتس طالب الرئيس بمنحه مهلة إضافية لأسبوعين، في ظل استمرار تعثر المهمة، بعدما شهدت إسرائيل ثلاث جولات انتخابية غير حاسمة في غضون شهور.

ووفقا لبيان لمكتب ريفلين فإن الرئيس رد على طلب جانتس بأنه "في ظل الظروف الحالية، لن يكون من الممكن تمديد الفترة المخصصة له لتشكيل الحكومة".

ومن المقرر أن تنتهي المهلة المتاحة لجانتس، المنافس الأبرز لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، غدا الاثنين عند منتصف الليل (22:00 بتوقيت جرينتش).

وكان حزب جانتس "أزرق أبيض'' وحزب نتنياهو ''ليكود'' اقتربا من التوصل إلى اتفاق لتكشيل حكومة وحدة قبل عطلة عيد الفصح اليهودي، التي بدأت الأربعاء وتستمر لأسبوع، إلا أنه لم يتم التوصل في نهاية الأمر إلى اتفاق.