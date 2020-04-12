مقتل 25 من طالبان وإصابة 17 في غارات جوية شمال #أفغانستان

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:09 12/04/2020 حدث بتاريخ: 15:09 12/04/2020

ذكر الجيش الأفغاني أن سلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 25 من عناصر حركة طالبان وإصابة 17 آخرين بإقليم جوزجان شمال أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وفي رده على مزاعم طالبان فيما يتعلق بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين ذكر فيلق شاهين 209 في بيان أن مسلحي طالبان لم يفقدوا فحسب السيطرة على منطقة خمياب بإقليم جوزجان لكن أيضا تكبدوا خسائر بشرية فادحة أيضا.

وأضاف البيان أن مسلحي طالبان يحاولون التغطية على هزيمتهم بزعم سقوط ضحايا مدنيين خلال العملية.

وكانت حركة طالبان قد زعمت في وقت سابق أن قوات الأمن قصفت منازل مدنيين بالمنطقة .