جونسون يثني على الأطباء والمسعفين ويقول "أدين لهم بحياتي"

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:38 12/04/2020 حدث بتاريخ: 11:38 12/04/2020

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية، وذلك في أول تصريحات له منذ خروجه من العناية المركزة لاستكمال علاجه من مرض كوفيد-19.

ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن هذا الشهر لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد. ودخل العناية المركزة في السادس من أبريل نيسان وظل هناك حتى التاسع من الشهر.

وأشار جونسون إلى طاقم العمل بالمستشفى الذي يقع على الجانب الآخر من مبنى البرلمان عبر نهر التيمس قائلا "لا يمكنني شكرهم بما يكفي. أدين لهم بحياتي". وأكد مكتب جونسون اليوم الأحد التصريحات التي وزعت على الصحفيين.

وتمكن جونسون من الوقوف على قدميه بحلول يوم الجمعة وسار لفترات قصيرة تخللتها الراحة في إطار ما وصفها مكتبه بالمراحل المبكرة للتعافي.

واقترب عدد وفيات كوفيد-19 في بريطانيا من عشرة آلاف أمس السبت وهي خامس أعلى حصيلة على مستوى العالم وذلك بعدما سجل المسؤولون 917 وفاة أخرى في المستشفيات.

وفي أحدث تصريحات رسمية عن حالة جونسون، قال مكتب رئيس الوزراء إنه يواصل "التحسن بشكل جيد جدا".

وقالت بريتي باتيل وزيرة الداخلية في الإفادة الحكومية اليومية أمس إن جونسون بحاجة لبعض الوقت للراحة والتعافي قبل أن يعود للعمل.