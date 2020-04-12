بريطانيا تتعهد بتقديم 200 مليون إسترليني لدرء موجة ثانية من كورونا

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:53 12/04/2020 حدث بتاريخ: 11:10 12/04/2020

قالت بريطانيا اليوم الأحد إنها تعهدت بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الخيرية للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول الفقيرة ومن ثم المساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات.

ووفقا لإحصاءات رويترز تم الإعلان عن إصابة أكثر من 1.6 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما تجاوز عدد الوفيات 100 ألف حالة.

وتم الإبلاغ عن إصابات في 210 دول منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول العام الماضي وقالت وزيرة المعونات البريطانية آن مارى تريفيليان إن مساعدة الدول الفقيرة الآن سيساعد على منع عودة الفيروس لبريطانيا.

وأعلنت بريطانيا نحو عشرة آلاف حالة وفاة بسبب كورونا حتى الآن فيما يمثل خامس أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم.

وقالت تريفيليان في بيان "في الوقت الذي يتصدى فيه أطباؤنا وأطقم التمريض المتألقون لفيروس كورونا في الداخل، نرسل الخبرات البريطانية والتمويل إلى جميع أنحاء العالم لمنع حدوث موجة مميتة ثانية تصل إلى المملكة المتحدة.

"فيروس كورونا لا يعرف حدود الدول ولذلك فإن قدرتنا على حماية الشعب البريطاني لن تكون فعالة إلا إذا عززنا أيضا نظم الرعاية الصحية في البلدان النامية المعرضة للخطر".

وقالت الحكومة البريطانية إن 130 مليون جنيه ستخصص لوكالات الأمم المتحدة مع تخصيص 65 مليونا لمنظمة الصحة العالمية. وستخصص 50 مليون جنيه إسترليني أخرى للصليب الأحمر لمساعدة المناطق التي تمزقها الحروب ويصعب الوصول إليها وستخصص 20 مليون جنيه لمنظمات ومؤسسات خيرية أخرى.

وأضافت أن هذه الأموال ستساعد المناطق التي تعاني من ضعف النظم الصحية مثل اليمن الذي يمزقه الحرب والذي أعلن أول إصابة بكورونا يوم الجمعة وبنجلادش التي تستضيف 850 ألف شخص من لاجئي الروهينجا في مخيمات مزدحمة.

ويتناقض دعم بريطانيا لمنظمة الصحة العالمية مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب الذي انتقد طريقة معالجة المنظمة لجائحة كوفيد-19 وأشار إلى أن إدارته قد تعيد تقييم تمويل الولايات المتحدة للمنظمة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن "مساهمة المملكة المتحدة السخية إقرار قوي بأن التهديد العالمي يتطلب استجابة عالمية.

"كلنا في هذا معا وهو ما يعني أن حماية الصحة في كل أنحاء العالم ستساعد في حماية صحة الشعب في المملكة المتحدة".