الكرملين: حالة بوتين الصحية "ممتازة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:45 11/04/2020 حدث بتاريخ: 16:01 11/04/2020

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، عن واقع الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووصف بيسكوف، في حديث للقناة الأولى الروسية اليوم السبت، أن حالة بوتين الصحية بأنها "ممتازة"، مشيرا إلى أن هذا ينعكس على جدول أعمال الرئيس المكثف.

وأوضح: "على الرغم من أن الرئيس يجري حاليا جميع الاتصالات عبر الفيديو، ارتفع عدد الفعاليات (ضمن جدول أعماله) مقارنة مع ما كان في الظروف العادية، وذلك يتطلب بطبيعة الحال العمل بكثافة أكبر".

وسبق أن أكد بيسكوف كشف حالة إصابة بكورونا بين موظفي إدارة الرئاسة الروسية، مشيرا إلى أن المسؤول المصاب لم يتفاعل مع بوتين.

وفي أواخر مارس، تم تشخيص الإصابة بكورونا لدى دينيس بروتسينكو، كبير الأطباء في مستشفى بلدة كوموناركا في ضواحل موسكو والذي يعمل على معالجة المصابين بكورونا، وذلك بعد أيام من زيارة بوتين إلى المؤسسة الطبية حيث التقى هذا الطبيب وصافحه أمام عدسات الإعلام.