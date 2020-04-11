روحاني يحث الإيرانيين على احترام بروتوكولات الصحة بعد تخفيف قيود كورونا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:57 11/04/2020 حدث بتاريخ: 13:57 11/04/2020

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحاني حث الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي استؤنفت فيه الأنشطة الاقتصادية ”منخفضة المخاطر“ في معظم أنحاء البلاد يوم السبت.

ومن المقرر استئناف العمل فيما يسمى بالشركات منخفضة المخاطر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم السبت باستثناء العاصمة طهران من 18 أبريل نيسان. وإيران هي أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله ”تخفيف القيود لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية... يجب أن يحترم الناس بجدية التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى“.

وتكافح الجمهورية الإسلامية للحد من انتشار العدوى لكن الحكومة قلقة أيضا من أن إجراءات تقييد الحياة العامة لاحتواء الفيروس قد تدمر اقتصادا يرزح بالفعل تحت وطأة العقوبات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله ”في حالة الإغلاق على المدى الطويل قد يصبح نحو أربعة ملايين شخص من العاطلين عن العمل“.

وأضاف ”يواجه أربعة ملايين موظف غير حكومي توقف الأنشطة أو خفضها وخفض الرواتب والفصل“.

وتشكو السلطات الصحية مرارا من أن إيرانيين كثيرين تجاهلوا مناشدات التزام منازلهم وحذرت من موجة ثانية من تفشي المرض في إيران حيث وصل عدد الوفيات إلى 4232 والإصابات إلى 68192.