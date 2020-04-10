بريطانيا تسجل 980 حالة وفاة جراء فيروس كورونا فى يوم واحد متجاوزة إيطاليا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:03 10/04/2020 حدث بتاريخ: 22:05 10/04/2020

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة عن تسجيل 980 حالة وفاة جديدة أمس الخميس وهو أعلى معدل وفيات تسجله فى يوم واحد لتتجاوز بذلك إيطاليا .

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات تصاعد مساء أمس الخميس ليصل إلى هذا العدد ، وليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8958 حالة.

وكانت أعلى حصيلة للوفيات في إيطاليا في أسوأ أيام الجائحة حتى الآن ما حدث في 27 آذار/ مارس الماضي، حيث توفى 969 شخصا . وقد انخفضت أعداد الوفيات اليومية في إيطاليا حاليا ، وهي الدولة الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت إيطاليا عن 570 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد19- اليوم الجمعة ، بانخفاض عن 610 في اليوم السابق ، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 18.849.

وبالنسبة لبريطانيا ، تشير الأعداد المتزايدة من الوفيات إلى أن ذروة الجائحة لا تزال بعيدة. ويثير ذلك مخاوف من أن هيئة الصحة الوطنية البريطانية قد تفشل في التعامل مع هذا الفيروس الفتاك.

وتفتقر الهيئة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي والعاملين والملابس الواقية. وتعرضت الحكومة في لندن لانتقادات لتأخرها فترة طويلة في اتخاذ إجراءات فعالة ضد الجائحة.

وأصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه وتعين عليه أن يقضي عدة أيام في وحدة العناية المركزة. وقد أعيد إلى جناح عادي أمس الخميس. ولا يزال من غير الواضح متى سيتمكن من العودة إلى العمل.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية أمس الخميس، إنها سترسل 60 جهاز تنفس اصطناعي لمساعدة هيئة الصحة الوطنية.