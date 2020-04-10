روسيا تعتزم خفض أسعار الإطلاق للفضاء بنسبة 30 بالمئة لمواجهة "سبيس إكس"

سبيس إكس

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:46 10/04/2020 حدث بتاريخ: 22:02 10/04/2020

قال ديمتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس" اليوم الجمعة إن روسيا ستخفض أسعار خدماتها للإطلاق إلى الفضاء بنسبة 30 بالمئة لمواجهة ما تراه موسكو بأنه إغراق للأسعار من جانب شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، حسبما أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية.

ونقلت اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج عن "ريا نوفوستي" القول إن تصريحات روجوزين جاءت في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال روجوزين إن الأسعار يجب أن تنخفض بأكثر من 30 بالمئة، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة "هي ردنا على إغراق الشركات الأمريكية (للأسعار)".

وقال روجوزين في رسالته للرئيس الروسي إن "التسعير الذي نقترحه هو ردنا بشكل فعال على الإغراق من جانب شركات أمريكية، تتلقى تمويلا من الميزانية الأمريكية".

وقدر روجوزين أن خدمات الإطلاق للفضاء تكلف وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أكثر مما تفرضه "سبيس إكس" من رسوم على عملائها بواقع 1.5 إلى 4 مرات، أي حوالي 60 مليون دولار لعملية الإطلاق الواحدة.