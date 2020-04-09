المرشد الإيراني: الشعب الإيراني تألق في امتحان كورونا

المرشد الإيراني علي خامنئي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:29 09/04/2020 حدث بتاريخ: 11:29 09/04/2020

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "الشعب الإيراني تألق في امتحان كورونا".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول اليوم الخميس :"الوباء المتفشي يعتبر امتحانا للحكومات والشعوب ... وقد سجل الشعب الإيراني تألقا في امتحان كورونا".

وأضاف :"الجميع قدموا تضحيات على مستوى الأطباء والممرضين والمختبرات ووزارة الصحة في هذا المجال، وقد وظفت القوات المسلحة الإيرانية كل الإمكانيات المتوفرة لديها في المجالات العلمية والبحثية والبناء في مكافحة كورونا".

وقال إن قيم الثورة الإسلامية تجسدت في مواجهة كورونا، بينما "تجسدت الثقافة الغربية في المواجهة مع كورونا بتفريغ المتاجر والاستيلاء على كمامات مستوردة واقتناء أسلحة".