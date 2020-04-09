ترامب: منتجو النفط الأمريكيون يخفضون بالفعل إنتاج الخام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:16 09/04/2020 حدث بتاريخ: 10:16 09/04/2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منتجي النفط الأمريكيين خفضوا بالفعل الإنتاج وإنه يملك خيارات كثيرة إذا لم تقلص السعودية وروسيا إنتاجيهما حين تجتمعان مع مصدرين آخرين اليوم الخميس.

وقال ترامب للصحفيين أمس الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس خفضا منسقا للإنتاج "نحن نخفض بالفعل".

وأضاف في إشارة لاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تعقده أوبك++ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين اليوم الخميس "أعتقد أنهم سيقومون بتسوية الأمر. جرى إحراز الكثير من التقدم على مدى الأسبوع الماضي وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيتمخض عن أوبك".