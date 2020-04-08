مدير منظمة الصحة العالمية يدافع عن التعامل مع أزمة كورونا ضد انتقادات ترامب

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:33 08/04/2020 حدث بتاريخ: 21:33 08/04/2020

دافع مدير منظمة الصحة العالمية بشدة يوم الأربعاء عن الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع وباء كوفيد-19 وذلك ردا على سؤال بشأن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتلميحات بأن واشنطن قد تعيد النظر في التمويل الذي تقدمه للمنظمة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية ”نصيحتي تتلخص في ثلاثة أشياء.. أرجو أن تتمسكوا بالوحدة على المستوى الوطني ولا تستغلوا (مرض) كوفيد من أجل أهداف سياسية، ثانيا التضامن الصادق على المستوى العالمي. وأن تتحلى الولايات المتحدة والصين بالقيادة النزيهة“.

ودعا الزعماء إلى عدم ”تسييس“ الأزمة الناجمة عن تفشي الفيروس.