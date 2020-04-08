757 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا والإجمالي يتجاوز 14500

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:59 08/04/2020 حدث بتاريخ: 14:00 08/04/2020

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء إذ توفي 757 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة اليومية للوفيات قليلا.

وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين أودى الفيروس بحياتهم ارتفع إلى 14555 اليوم الأربعاء. ومثلت الزيادة اليومية كنسبة مئوية من إجمالي عدد الوفيات 5.5 بالمئة انخفاضا من 5.7 في المئة في اليوم السابق عندما توفي 743 شخصا.

وأضافت أن إجمالي الحالات المكتشفة في البلاد ارتفع إلى 146690 إصابة من 140510 أمس الثلاثاء.