الصين تنهي العزل العام في ووهان وتفرضه بمدينة أخرى مع زيادة إصابات كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:08 08/04/2020 حدث بتاريخ: 11:09 08/04/2020

أنهت مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي وباء فيروس كورونا، عزلا عاما استمر شهرين اليوم الأربعاء لكن بلدة في الشمال بدأت تطبيق قيود على حركة السكان وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية في الصين.

كانت السلطات الصينية قد أغلقت ووهان، التي يقطنها 11 مليون شخص، في نهاية يناير كانون الثاني لمكافحة انتشار الفيروس. وأصيب أكثر من 50 ألفا في المدينة بالفيروس الذي أودى أيضا بحياة أكثر من 2500 شحص هناك، وهو ما يعادل نحو 80 بالمئة من حصيلة الوفيات في الصين وفقا للأرقام الرسمية.

وتحول الفيروس بعد ذلك إلى وباء عالمي وتسبب في إصابة ما يربو على 1.4 مليون شخص بالعدوى ووفاة 82 ألفا وأحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي بعدما فرضت حكومات في أنحاء العالم قيودا واسعة النطاق للحد من تفشي المرض.

وخففت السلطات القيود في ووهان في الأيام الماضية بعدما أعلنت المدينة تسجيل ثلاث حالات عدوى جديدة فقط خلال 21 يوما.

لكن بينما بدأ السكان يغادرون المدينة ارتفع عدد الإصابات الوافدة في إقليم هيلونغجيانغ الشمالي إلى 25 في يوم واحد بفعل توافد مسافرين مصابين بالعدوى قادمين من روسيا التي تشترك في حدود برية مع الإقليم.

وفرضت مدينة سويفنخه في هيلونغجيانغ قيودا على حركة السكان اليوم الأربعاء على غرار ما حدث في ووهان.

وقالت محطة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية المركزية إنه يتعين على السكان البقاء في المنازل ويُسمح لفرد واحد من كل أسرة بالمغادرة مرة كل ثلاثة أيام لشراء الاحتياجات الضرورية لكن يجب أن يعود في اليوم نفسه.

كما رفعت مدينة جياوتشو في إقليم شاندونغ في شرق الصين على موقعها الرسمي الإلكتروني مستوى الخطر المتعلق بفيروس كورونا من منخفض إلى متوسط دون ذكر المزيد من التفاصيل. وبدأت مقاطعة في وسط الصين يقطنها نحو 600 ألف شخص عزلا عاما جزئيا منذ الأول من أبريل نيسان بعد اكتشاف عدة حالات إصابة جديدة منها حالتان على الأقل بدون أعراض.

ومن المتوقع أن يغادر نحو 55 ألفا ووهان بالقطار اليوم الأربعاء. وغادر أكثر من عشرة آلاف المدينة جوا مع استئناف الرحلات في مطار تيانخه. لكن رحلات الطيران إلى بكين لم تستأنف بعد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد حالات الإصابة الجديدة في الصين ارتفع إلى 62 أمس الثلاثاء مقارنة مع 32 في اليوم السابق وهو أعلى معدل منذ 25 مارس آذار. وكان من بينها 59 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت السلطات الصحية اليوم الأربعاء أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 137، مقارنة مع 30 في اليوم السابق، منها 102 حالة لمسافرين قادمين من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي بلغ 81802 حالة بينها 3333 وفاة حتى أمس الثلاثاء.