الأمير هاري وزوجته يؤسسان جمعية خيرية في الولايات المتحدة

الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:29 07/04/2020 حدث بتاريخ: 18:08 07/04/2020

يخطط الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل لاطلاق منظمة خيرية تعنى بجالات عدة اطلقا عليها اسم "أرتشويل"، على ما ذكرت تقارير صحافية الثلاثاء.

وقال دوق ودوقة ساسكس اللذان تخليا عن دورهما في العائلة الملكية البريطانية لصحيفة "ديلي تلغراف" إنهما سيجعلان مقر الجمعية في الولايات المتحدة إلى حيث انتقلا للإقامة.

وستشمل المنظمة التي لا تبغى الربح مجموعات للدعم النفسي والتعليم المتعدد الوسائط وموقع للرفاه فضلا عن أمور أخرى.

وأوضح الزوجان أنها يريدان "القيام بشيء له معنى بشيء له اهمية".

وأوضحت الصحيفة أنهما تقدما بالوثائق الضرورية لتأسيس الجمعية في الولايات المتحدة نهاية الشهر الماضي.

وقد قررا إرجاء الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالمنظمة بسبب جائحة كوفيد-19 وسيقومان بإعلان بهذا الشأن "عندما يصبح الوقت مناسبا".

واضافت الصحيفة أن نشاط المنظمة "سيشمل مجموعة واسعة وطموحة من المشاريع" وستحمل اسم "أرتشويل" وستحل مكان تسمية "رويال ساسكس".

وكان الزوجان وافقا على التخلي عن لقب "السمو الملكي" في إطار شروط انسحابهما من العائلة الملكية البريطانية.

وانتقل الزوجان للاقامة في كاليفورنيا الشهر الماضي على ما ذكرت معلومات صحافية بعدما أقاما لفترة في كندا.