الفلبين تحظر سفر العاملين في المجال الطبي للخارج وسط استمرار أزمة كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:06 06/04/2020 حدث بتاريخ: 16:07 06/04/2020

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الاثنين أنه تقرر فرض تعليق مؤقت على سفر العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الخارج، وسط جهود البلاد للتعامل مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وكشفت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج عن أنها وافقت الأسبوع الماضي على قرار بفرض حظر مؤقت "حتى يتم رفع حالة الطوارئ الوطنية وحتى يتم رفع قيود السفر المتعلقة بكورونا في دول المقصد".

ويشمل القرار الأطباء والممرضات وعلماء الأحياء المجهرية وعلماء الأحياء الطبية وأخصائيي التكنولوجيا الطبية وخبراء التحاليل والمعالجين التنفسيين والصيادلة وفنيي المختبرات وأخصائيي الأشعة ومساعدي التمريض، وغير ذلك.

وذكرت الإدارة أن الحظر المؤقت يهدف إلى دعم جهود الحكومة لوقف انتشار الفيروس من خلال إعطاء الأولوية "لتوجيه الموارد البشرية للنظام الوطني للرعاية الصحية".

وقالت الخبيرة الصحية الفلبينية إسبرانزا كابرال إن أكثر من 20 طبيبا لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 414 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3660 حالة، إلى جانب تسجيل 11 وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 163 وعلى الجانب الآخر تعافى 73 مريضا.