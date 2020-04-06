مسؤول: إيران لن تطلب أبدا مساعدة أمريكا في مكافحة فيروس كورونا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:22 06/04/2020 حدث بتاريخ: 13:25 06/04/2020

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الاثنين إن بلاده لن تطلب أبدا مساعدة من الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، مضيفا أنه يجب على واشنطن رفع العقوبات "غير القانونية" على الجمهورية الإسلامية.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "إيران لم تطلب أبدا ولن تطلب من أمريكا مساعدة طهران في معركتها ضد التفشي... لكن على أمريكا أن ترفع كل العقوبات الأحادية غير القانونية على إيران".

وأضاف "إنهم (الولايات المتحدة) يحاولون إجبار طهران على قبول المفاوضات مع أمريكا".