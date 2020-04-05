وزير الدفاع الاميركي يؤيد اقالة قائد حاملة طائرات

وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:19 05/04/2020 حدث بتاريخ: 21:19 05/04/2020

ايد وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر الاحد قرار اقالة قائد حاملة الطائرات تيودور روزفلت بعدما طالب باخلاء بارجته التي اصيب افراد من طاقمها بفيروس كورونا المستجد.

لكن اسبر الذي بدا محرجا، تحفظ عن تحمل مسؤولية هذا القرار رافضا تحديد ما اذا كان نال موافقة هيئة الاركان العسكرية.

واكد الوزير لشبكة "ايه بي سي" ان وزير البحرية توماس مودلي "اتخذ قرارا صعبا (...) لدي ثقة تامة به وبقادة البحرية وادعم قرارهم".

كذلك، رفض اسبر ان يوضح ما اذا كان الرئيس دونالد ترامب قد اثر في القرار.

واقيل القومندان بريت كروزير قائد حاملة الطائرات تيودور روزفلت الخميس بعدما وجه رسالة الى قيادته يطلب فيها الاخلاء الفوري للبارجة المتوقفة في جزيرة غوام في المحيط الهادىء، في ضوء اصابة العديد من افراد طاقمها بفيروس كورونا.

وقال في رسالته "لسنا في حال حرب، ولا سبب ليموت البحارة".

لكن ما قام به ازعج ترامب الذي قال السبت في مؤتمر صحافي في شأن فيروس كورونا "ما قام به فظيع".

وانتقد العديد من النواب الديموقراطيين الاقالة الفورية لكروزير من دون تحقيق رسمي مسبق، الامر الذي طالب به رجاله لدى مغادرته البارجة.

وكتب المرشح الديموقراطي للبيت الابيض جو بايدن الجمعة على تويتر ان "القومندان كروزير كان وفيا لواجبه وبحارته وبلاده".

واضاف ان "ادارة ترامب هي التي اساءت التقدير وليس ضابطا شجاعا سعى الى حماية بحارته".

واوضح اسبر الاحد ان تحقيقا يجري وان 155 بحارا فقط تبين انهم مصابون بفيروس كورونا مع اظهارهم "اعراضا معتدلة"، وذلك من اصل 4865 هم افراد طاقم حاملة الطائرات.