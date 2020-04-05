تحقيق في #استراليا بشأن السماح برسو سفينة سياحية تسببت في وقوع إصابات بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:19 05/04/2020 حدث بتاريخ: 11:05 05/04/2020

قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا جنائيا حول كيفية السماح لسفينة سياحية بالرسو في سيدني، مما أسفر عن وقوع أكثر من 10% من الاصابات بفيروس كورونا في استراليا.

وكانت السفينة روبي برنسيس، المملوكة لشركة كرنفال البريطانية-الأمريكية، قد رست في ميناء سيدني في الثامن من آذار/مارس الماضي بعد 11 يوما في البحر.

وقد سمحت سلطات الحدود والصحة لنحو 2700 راكب بالمغادرة بعد إجراء فحوصات محدودة، على الرغم من أن نحو 12 راكبا ظهرت عليهم أعراض تنفسية قبل نزولهم.

وأسفر نزول الركاب عن تسجيل ما لا يقل عن 622 حالة إصابة بفيروس كورونا، تقريبا معظمهم من الركاب، و 30% من حالات الوفاة بالفيروس في استراليا.

وسوف تحقق الشرطة في ما إذا كان قد جرى انتهاك القوانين الوطنية والمتعلقة بالأمن الحيوي والحدود، أو وقوع " جرائم من نوع التجاهل الجنائي"، وفقا لما قاله ميك فولر مفوض نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني اليوم الأحد.

وقال فولر إنه من المبكر القول ما إذا كان هناك جريمة وقعت، ولكن هناك" دليل واضح" على أن الركاب جلبوا فيروس كورونا من على السفينة وأسفر ذلك عن وقوع حالات وفاة بالفيروس.

ويأتي هذا التحقيق بعدما تم الكشف عن أن حكومة الولاية كانت على علم بأن الركاب الذين كانوا على متن السفينة ظهرت عليهم أعراض الاصابة بفيروس كورونا.