وضع نحو 130 من رجال الشرطة بهونج كونج في الحجر الصحي بعد إصابة شرطي بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:33 05/04/2020 حدث بتاريخ: 10:51 05/04/2020

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أنه سوف يتم وضع 130 من رجال الشرطة من فرق النخبة التكتيكية في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعد ثبوت إصابة شرطي ثاني بالوحدة بفيروس كورونا.

ونقلت هيئة إذاعة وتلفزيون هونج كونج عن بيان الشرطة القول إنه سوف يتم وضع جميع رجال الشرطة الرجال، الذين استخدموا نفس الغرف والمراحيض مع الشرطي المصاب في قاعدة كولون ويست في شيك كيب مي في الحجر الصحي وإجراء اختبارات لهم.

وقد جرى تعقيم المنشآت في القاعدة وأماكن إقامة أفراد الوحدة. وذكرت صحيفة تشاينا مورنيج بوست أن وزارة الصحة طالبت جميع أفراد وحدة مكافحة الشغب بإجراء الفحص الخاص بكورونا.

ويشار إلى أن هونج كونج سجلت أكثر من 850 حالة إصابة بفيروس كورونا.